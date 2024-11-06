Анчелотти должен посадить Мбаппе в запас «Реала» - журналист объяснил, почему

«Реал» проиграл «Милану» на своём поле в Лиге чемпионов со счётом 1:3. После игры комментарий дал журналист RMC Sport Даниэль Риоло. Он считает, что Карло Анчелотти неправильно использует Килиана Мбаппе.

«Реал» играет без центрального нападающего. Я уже давно бью себя в грудь, повторяю месяцами – Мбаппе не является и никогда не будет «девяткой». Анчелотти оказался заложником, как и все остальные.

Повторю то, что говорил 150 раз: Мбаппе должен находиться либо слева в атаке, либо в запасе. Слева сейчас есть Винисиус, который лучше Мбаппе. Поэтому Мбаппе должен быть на скамейке. Иначе быть не может. Но может ли Анчелотти взять на себя ответственность за такое решение?» - сказал Риоло в программе After Foot.