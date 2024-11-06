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«Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат

06 Ноября 2024 • 13:45 Комментировать

Карло Анчелотти находится под давлением после поражений «Реала» в домашних играх против «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3).

Как сообщает Marca, после игры против «Милана» руководители «Реала» встретились с Анчелотти и спросили, чувствует ли он в себе силы переломить ситуацию, и чувствует ли он уверенность игроков. В ответе Анчелотти говорилось о том, что по его ощущениям футболисты сохраняют веру в себя.

Отмечается, что в клубе сейчас нет ощущений, которые были перед увольнением Рафаэля Бенитеса или Хулена Лопетеги.

Словом, пока что увольнения Карло Анчелотти ожидать не приходится.    

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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