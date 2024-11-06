«Реал» может продать полузащитника за 80 миллионов евро

В мадридском «Реале» все чаще задумываются о расставании с французским полузащитником Орельеном Тчуамени. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в трансфере игрока заинтересованы два топ-представителя Английской премьер-лиги. Заполучить французского опорника хотят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Сумма потенциального трансфера Тчуамени оценивается в 80 миллионов евро.

Срок действующего трудового договора между Орельеном и «сливочными» рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость игрока составляет 100 миллионов евро.