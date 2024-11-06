Анчелотти назвал главную проблему «Реала» прямо сейчас

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главную проблему команды. За последнее время «сливочные» потерпели два болезненных домашних поражения – от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге и от «Милана» (1:3) в Лиге чемпионов.

«У нас было много моментов. Но для меня главная проблема не в этом. Возможно, нам не хватает хладнокровия в завершении, но главная проблема, которую нам нужно исправить, - это то, как легко наши соперники создают моменты», - цитирует Анчелотти портал Goal.

Теперь «Реал» будет готовиться к домашнему матчу чемпионата Испании против «Осасуны». Команды сыграют в субботу, 9 ноября.