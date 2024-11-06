Анчелотти ответил, навредил ли «Реалу» Мбаппе

«Реал» во вторник вечером огорчил своих фанатов домашним поражением от «Милана» (1:3) в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов. После игры рулевой мадридской команды Карло Анчелотти ответил на вопрос, навредил ли Килиан Мбаппе «Реалу» после летнего перехода.

«Нет, в раздевалке всё в порядке. Будет много критики по поводу нашего отношения, тренировок… Нам придётся принять эту критику. У нас не всё хорошо – мы хотим играть лучше», - цитирует Анчелотти портал Goal со ссылкой на Movistar.

Следующий матч «Реал» проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Осасуны» на своём поле. Игра стартует в 16:00 по московскому времени.