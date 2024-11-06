«Реал» повторил клубный антирекорд - такого не было 15 лет

В поединке общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на своем поле встречался с «Миланом». Испанский гранд потерпел сенсационное поражение со счетом 1:3.

Как информирует Opta Sports, «королевский» клуб впервые с 2009 года уступил в двух подряд домашних поединках, пропустив в них три или более голов. Напомним, что ранее мадридская команда была разгромлена на своем поле каталонской «Барселоной» со счетом 0:4.

После четырех поединков общего этапа Лиги чемпионов подопечные Анчелотти набрали шесть баллов. Действующий триумфатор турнира занимает лишь 17-е место в турнирной таблице.