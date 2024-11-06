Анчелотти назвал причину поражений «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды от «Милана» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» проиграли со счетом 1:3.
«Нам нужно беспокоиться из-за своей формы. Команде сейчас не хватает прочности. Мы плохо действуем в обороне, нам не хватает компактности. «Реал» должен играть более организованно на всех участках поля», - передает слова итальянского специалиста AS.
Напомним, что недавно «Реал» потерпел сокрушительное домашнее поражение от каталонской «Барселоны» в чемпионате Испании. Мадридская команда проиграла со счетом 0:4.
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