В «Реале» оценили игру звёздного Мбаппе

«Мбаппе имеет хорошие моменты в каждой встрече. Это неплохой знак, но пока Килиану не хватает удачи в завершении атак. Он вполне мог забить в матче с «Барселоной». Но иногда бывают такие периоды. Килиан – футболист мирового уровня, скоро он продолжит забивать», - передает слова Бутрагеньо AS.