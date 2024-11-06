В «Реале» оценили игру звёздного Мбаппе

Эмилио Бутрагеньо, директор мадридского «Реала», поделился мыслями относительно игры французского форварда команды Килиана Мбаппе.
«Мбаппе имеет хорошие моменты в каждой встрече. Это неплохой знак, но пока Килиану не хватает удачи в завершении атак. Он вполне мог забить в матче с «Барселоной». Но иногда бывают такие периоды. Килиан – футболист мирового уровня, скоро он продолжит забивать», - передает слова Бутрагеньо AS.
Звездный француз пополнил ряды мадридского коллектива летом текущего года. В нынешнем сезоне Мбаппе провел 15 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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