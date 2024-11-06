​Бельерин: «Не боюсь высказывать своё мнение»

Испанский футболист Эктор Бельерин заявил что не боится высказывать своё мнение, даже если зачастую становится объектом критики. В частности, много полемики вызвали его слова о том, что футболистки должны получать столько же, сколько и футболисты.

- Все хотят равенства, но почему-то не в футболе. Я действительно получил очень много критики за эти мысли, но я не откажусь от своего мнения. У каждого должна быть своя позиция, у меня она есть, и я хочу её выражать и считаю что в футболе не должно быть запретов на эту тему, - цитирует слова футболиста испанское издание El Pais.

Сейчас Бельерин выступает за «Бетис».