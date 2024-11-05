Флик: «Не знаю, когда Гави будет полностью готов»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возвращении в строй полузащитника Гави.

«Я не знаю, когда он будет полностью готов. Мы будем вводить Гави в состав планомерно, количество его игровых минут будет зависеть от ситуации в матче», - цитирует Флика Mundo Deportivo.

20-летний Гави принял участие в четырех матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, проведя на поле в общей сложности всего лишь 20 минут. Контракт испанца с «Барселоной» рассчитан до конца следующего сезона, а его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

После 12 туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая идущий следом «Реал» на девять очков, но «сливочные» сыграли на один матч меньше.