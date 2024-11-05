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В «Реал Сосьедаде» высказались о состоянии Захаряна эксклюзив

05 Ноября 2024 • 19:46 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
10.11 23:00

В пресс-службе «Реал Сосьедада» ответили о сроках восстановления российского полузащитника Арсена Захаряна.

— Арсен все еще тренируется в одиночку, поэтому мы не можем назначить дату его возвращения, — сказал представить испанского клуба в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее агент Захаряна заявил, что игрок должен быть готов к 14 ноября к кубковой игре.

Стоит сказать, что 21-летний полузащитник еще не выходил на поле в текущем сезоне, так как получил травму на летних сборах.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведет 7 ноября против «Виктории». Начало игры Лиги Европы запланировано на 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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