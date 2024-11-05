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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» и «Леванте» просят перенести их матчи следующего тура Примеры и Сегунды официально

05 Ноября 2024 • 19:12 Комментировать

Испанские «Валенсия» и «Леванте», выступающие в этом сезоне в Примере и Сегунде соответственно, попросили публично перенести свои матчи в ближайших турах Примеры и Сегунды. Такое обращение опубликовано на официальном сайте «Леванте».

«Оба клуба благодарны за понимание и сочувствие. По‑прежнему твердо намерены продолжать помогать всем пострадавшим муниципалитетам провинции Валенсия», - гласит текст обращения.

Напомним, что несколько дней тому назад провинция Валенсия перенесла катастрофическое наводнение. Стихия повлекла десятки человеческих жертв и обильные разрушения городской инфраструктуры.

Ла Лига, в свою очередь, подтвердила, что получила обращения о переносе матчей.

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Валенсия Леванте
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