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Трансферный рекорд: Назван клуб, который готов заплатить за Винисиуса 300 млн евро слухи

05 Ноября 2024 • 16:39 Комментировать (2)

Нападающий Винисиус Жуниор в обозримом будущем может покинуть «Реал». Поговаривают, что мадридский клуб будет готов продать звёздного бразильца после его отказа от продления трудового соглашения.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на портал Fichajes, купить Винисиуса хочет «Аль-Хиляль». Чемпионы Саудовской Аравии готовы заплатить за 24-летнего бразильца огромные деньги – 300 миллионов евро.

На сегодняшний день самым дорогим в истории футбола является трансфер нападающего Неймара. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро. Таким образом, «Аль-Хиляль» может установить новый рекорд.

Винисиус ответил на предложение «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Ermak
05 Ноября 2024 в 16:59
Легенда аль насра не одобрит, они итак не могут али хиляль обыграть
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ингерман
05 Ноября 2024 в 16:47
ай нормуль.. бери.. хе..
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