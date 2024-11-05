Спортивный директор «Барселоны» Деку начал переговорный процесс о переходе в клуб форварда. Речь идёт о Викторе Дьёкереше, представляющем лиссабонский «Спортинг». О старте переговорного процесса рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на A Bola.

Отмечается, что у Дьёкереша есть договорённость, по которой клуб согласится отпустить форварда при получении за него суммы в 60-70 миллионов евро.

Действующий контракт Виктора Дьёкереша рассчитан до середины 2028 года. В 16 матчах сезона 2024/2025 шведский бомбардир записал на свой счёт 20 голов и четыре голевых паса на партнёров.