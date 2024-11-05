«Реал» продаст шкафчики, которыми пользовались Роналду, Бекхэм и Зидан

Стадион «Реала» Сантьяго Бернабеу недавно был реконструирован. Теперь мадридский клуб собирается продать некоторые артефакты на аукционе. Среди лотов есть коллекция из 24 шкафчиков, которыми пользовались некоторые легенды, включая Криштиану Роналду, Дэвида Бекхэма, Зинедина Зидана, Серхио Рамоса, Карима Бензема и Луку Модрича. Начальная цена шкафчика – 10 тысяч фунтов, пишет портал Goal. Торги начнутся 12 ноября.

Также в коллекции есть мозаика с гербом «Реала», её начальная цена – 12 тысяч фунтов. На аукционе продадут и металлические двери, которые ранее стояли на стадионе.

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