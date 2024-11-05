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Стипиди отреагировал на сравнения Винисиуса с Пеле эксклюзив

05 Ноября 2024 • 12:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Милан
1 1.45 X 5.00 2 6.80
Через 9 ч. 45 мин.

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги вручения премии «Золотой мяч» 2024 года.

- Кричали, что «Золотой мяч» получит Винисиус, а его получил Родри. Потом все стали кричать о каких-то скандальных делах, понапридумывали. Я считаю, «Золотой мяч» заслужил именно Родри. А не Винисиус, который безобразно относится к болельщикам, соперникам, да и к своим одноклубникам тоже.

Нигде не видел со стороны Родри каких-то язвительных высказываний или показушности, он таким не занимается. И посмотрите, как Винисиус ведёт себя на поле и что он говорит в прессе. Есть много компонентов, по которым определяется лучший футболист мира.

И что, Винисиус сегодня лучший бомбардир или сильнейший распасовщик, что ли? Хороший футболист – да, но не более. А то его с Пеле уже сравнили – иногда такое прочитаешь… – сказал Стипиди.

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