Педри расскажет о строгих правилах Флика в «Барселоне»

В среду вечером полузащитник «Барселоны» Педри станет гостем программы Martinez y Hermanos. В Испании вышел анонс этой программы, в котором раскрываются некоторые темы из предстоящего выпуска. Так, Педри поведает о системе наказаний тренера Ханса-Дитера Флика, возглавившего команду летом. Немец очень серьёзно относится к пунктуальности и может применять не только финансовые штрафы, но и невыход на поле в матче в качестве наказания.

Педри также расскажет о своих проблемах с английским языком, слабости Ламина Ямаля в симуляторе FIFA и многом другом.

«Барселона» сейчас лидирует в испанской Ла Лиге.