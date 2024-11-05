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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри расскажет о строгих правилах Флика в «Барселоне»

05 Ноября 2024 • 12:20 Комментировать

В среду вечером полузащитник «Барселоны» Педри станет гостем программы Martinez y Hermanos. В Испании вышел анонс этой программы, в котором раскрываются некоторые темы из предстоящего выпуска. Так, Педри поведает о системе наказаний тренера Ханса-Дитера Флика, возглавившего команду летом. Немец очень серьёзно относится к пунктуальности и может применять не только финансовые штрафы, но и невыход на поле в матче в качестве наказания.

Педри также расскажет о своих проблемах с английским языком, слабости Ламина Ямаля в симуляторе FIFA и многом другом.

«Барселона» сейчас лидирует в испанской Ла Лиге.

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