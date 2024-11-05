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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Реала» Анчелотти недоволен Мбаппе - названа причина

05 Ноября 2024 • 10:43 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти не впечатлен игрой звездного новичка команды Килиана Мбаппе. Об этом рапортует Give me Sport.

Согласно сведениям источника, главный тренер «королевского» клуба хочет большего от французского нападающего. Также итальянского специалиста не устраивает слабая погруженность Килиана в защитные действия команды. По мнению Анчелотти, Мбаппе вносит дисбаланс в игру мадридского коллектива.

Француз пополнил ряды «Реала» минувшим летом. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Килиан провел десять поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе ещё теги
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