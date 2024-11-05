Бензема поделился мнением о нехватке лидеров в «Реале»

Футболист «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал положение дел в мадридском «Реале».

Французский нападающий выступал за «сливочных» на протяжении 14 лет – с 2009 по 2023 год.

«Реалу» не хватает лидеров? Это сложно, потому что в команде очень много молодых игроков. Есть только Лука Модрич, но он играет не во всех матчах.

«В «Реале» собраны лучшие в мире, но все должны играть друг за друга. Не нужно сходить с ума при пропущенных голах», – сказал в интервью El Chiringuito TV Бензема.

Во вторник коллектив Карло Анчелотти сыграет на своём поле с «Миланом» в Лиге чемпионов. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.