Бензема дал прогноз по будущему «Реала»

Бывший форвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, чего ждёт от команды в текущем сезоне.

«Сливочные» не лучшим образом начали кампанию: отставание от «Барселоны» в Ла Лиге составляет девять очков при одном матче в запасе. В конце прошлого месяца коллектив Карло Анчелотти уступил «сине-гранатовым» в родных стенах со счётом 0:4.

«Реал» снова будет побеждать, «Реал» всегда возвращается – особенно тогда, когда люди говорят, что всё плохо. Я полностью уверен в команде. Нужно просто успокоиться, чтобы снова начать выигрывать», – цитирует Madrid Xtra Бензема, ныне выступающего в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад».