Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» завершит сезон со 127 голами в Ла Лиге, если продолжит забивать в том же темпе

05 Ноября 2024 • 05:38 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
10.11 23:00

«Барселона» поражает футбольную общественность своей результативностью под руководством Ханса-Дитера Флика.

Каталонцы 40 раз поразили ворота соперников по прошествии всего 12 туров Ла Лиги – 3,3 забитых мяча в среднем за игру. Как отмечает Barca Universal, если команда сохранит текущий темп результативности до конца сезона, то финиширует в чемпионате со 127 голами. Такой показатель не покорялся никому в высшем испанском дивизионе.

В минувшем туре «Барселона» обыграла в родных стенах «Эспаньол» (3:1). В следующем поединке Ла Лиги «сине-гранатовые» сыграют на выезде против «Реал Сосьедада».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Ноября
01:49
«Барселона» – вторая в топ-5 лигах по голам после контратак, «Манчестер Сити» – аутсайдер
01:12
«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Барселоны»
04 Ноября
23:35
Тер Штеген может залечить травму раньше, чем предполагалось
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Спартак» принял решение по Пруцеву Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Неймар ведёт переговоры с новым клубом - это не «Барселона»
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Хетафе Хетафе
1
0
1.03 17.00 100.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
06:23 · Испания. Ла Лига
Бензема поделился мнением о нехватке лидеров в «Реале»
06:02 · Испания. Ла Лига
Бензема дал прогноз по будущему «Реала»
05:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» завершит сезон со 127 голами в Ла Лиге, если продолжит забивать в том же темпе
05:08 · Испания. Ла Лига
Бензема прокомментировал недавний разгром «Реала» от «Барселоны»
04:58 · Испания. Ла Лига
В Саудовской Аравии готовят «историческое» предложение по Винисиусу
04:47 · Испания. Ла Лига
Бензема дал совет Мбаппе
04:38 · Испания. Ла Лига
Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале»
03:46 · Испания. Ла Лига
​УЕФА объявил о минуте молчания в память о трагедии в Валенсии
02:10 · Испания. Ла Лига
Болельщик «Валенсии» спас коллекцию футболок, чтобы помочь землякам
01:49 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – вторая в топ-5 лигах по голам после контратак, «Манчестер Сити» – аутсайдер
01:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Барселоны» слухи
01:05 · Испания. Ла Лига
Быстрый гол помог «Сельте» обыграть «Хетафе»
04 Ноября
23:35 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген может залечить травму раньше, чем предполагалось
22:40 · Испания. Ла Лига
Де Йонг хочет остаться в «Барселоне»
19:12 · Англия. Премьер-лига
Эндрик может уйти из «Реала» - два клуба заинтересованы 5
18:45 · Англия. Премьер-лига
Два европейских клуба хотят купить нападающего «Реала» Винисиуса
18:26 · Испания. Ла Лига
В состав «Реала» вернулся звёздный форвард
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» положил глаз на игрока «Барселоны» 2 слухи
18:17 · Англия. Премьер-лига
Ямаль назвал лучшего игрока в мире 11
18:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может предложить 150 млн евро за игрока «Реала» слухи
16:57 · Испания. Ла Лига
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый 6
16:20 · Испания. Ла Лига
Деменко выбрал чемпионат для Серхио Рамоса эксклюзив
16:05 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов предложить 100 млн евро за игрока «Барселоны» 3
15:41 · Испания. Ла Лига
«Люблю тебя»: Мбаппе обратился к другу из «ПСЖ»
15:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Винисиус грустит, но не из-за «Золотого мяча»
Все новости