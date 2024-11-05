«Барселона» завершит сезон со 127 голами в Ла Лиге, если продолжит забивать в том же темпе

«Барселона» поражает футбольную общественность своей результативностью под руководством Ханса-Дитера Флика.

Каталонцы 40 раз поразили ворота соперников по прошествии всего 12 туров Ла Лиги – 3,3 забитых мяча в среднем за игру. Как отмечает Barca Universal, если команда сохранит текущий темп результативности до конца сезона, то финиширует в чемпионате со 127 голами. Такой показатель не покорялся никому в высшем испанском дивизионе.

В минувшем туре «Барселона» обыграла в родных стенах «Эспаньол» (3:1). В следующем поединке Ла Лиги «сине-гранатовые» сыграют на выезде против «Реал Сосьедада».