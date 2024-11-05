Бензема прокомментировал недавний разгром «Реала» от «Барселоны»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема ответил на вопрос о последнем «эль класико».

Поединок, прошедший 26 октября на «Сантьяго Бернабеу», завершился сокрушительной победой «Барселоны» над мадридским «Реалом» – 4:0.

«Это сложный момент. В «эль класико» всегда происходит одно и то же: у тебя есть моменты, но ты не забиваешь, а потом соперник забивает один, два – давление усиливается. Очень плохой результат», – сказал в интервью El Chiringuito TV 36-летний француз, выступавший за «сливочных» с 2009 по 2023 год.

На данный момент «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с 24 набранными очками. «Барселона» лидирует с 33 баллами, проведя при этом на один матч больше.