В Саудовской Аравии готовят «историческое» предложение по Винисиусу

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вновь получит предложение из Саудовской Аравии следующим летом.

Бразилец мог перебраться в саудовский чемпионат ещё прошедшим летом, однако «Реал» ясно дал понять, что не продаст свою звезду. По данным инсайдера Фабрицио Романо, в Саудовской Аравии не отказались от идеи подписания Винисиуса. Речь идёт об «исторических» предложениях, которые, как ожидается, поступят по окончании сезона. В настоящий же момент переговоры не ведутся. Форвард полностью сосредоточен на своём нынешнем клубе.

Стоимость Винисиуса Жуниора оценивается экспертами портала Transfermarkt в 200 млн евро. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2027 года.