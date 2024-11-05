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Бензема дал совет Мбаппе

05 Ноября 2024 • 04:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
09.11 16:00

Экс-игрок мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, что думает о положении Килиана Мбаппе в команде.

25-летний форвард пополнил ряды «сливочных» перед началом сезона, перебравшись из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

«Мбаппе знает, что в «Реале» невероятное давление. Проведёшь два-три матча без голов – тебя будут готовы убить. Выиграешь «Золотой мяч» и не забьёшь в трёх следующих играх – то же самое.

Ему нужно научиться жить с этим. Он должен производить хорошее впечатление в матчах. Каждая игра – новая история, и Мбаппе должен забивать голы, потому что «Реал» подписал его только для этого», – поведал в беседе с El Chiringuito TV Бензема.

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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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