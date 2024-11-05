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Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале»

05 Ноября 2024 • 04:38 Комментировать
Валенсия
0:0
Реал Мадрид

Бывший форвард мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мыслями о трудностях одновременного размещения Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Оба футболиста предпочитают действовать на левом фланге атаки, поэтому Карло Анчелотти приходится размещать кого-то из них на неоптимальной позиции.

«Я не считаю Мбаппе «девяткой», я считаю его левым вингером. Проблема в том, что слева есть Винисиус, который похож на него, и он находится на том же уровне. Думаю, Вини нельзя ставить в центр.

Мбаппе должен вбить себе в голову, что теперь он «девятка», и забыть о левом фланге. Им часто приходится меняться, так как Мбаппе тоже очень хорош слева, но теперь ему нужно проявить себя в центре атаки», – заявил в интервью El Chiringuito Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги

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