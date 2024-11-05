Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​УЕФА объявил о минуте молчания в память о трагедии в Валенсии

05 Ноября 2024 • 03:46 Комментировать

Трагедия в Валенсии потрясла весь мир, в том числе и футбольный, в связи с чем УЕФА решил, что все матчи еврокубков на этой неделе будут начинаться с минуты молчания. Это касается и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, и Лиги конференции. Напомним, что из-за наводнения в Валенсии погибли сотни человек, город до сих пор разгребает последствия ужасного стихийного бедствия.

Матч между «Валенсией» и мадридском «Реалом» в рамках чемпионата Испании был отменён, команды должны были сыграть в понедельник. Сейчас  клуб занимает последнее место в турнирной таблице испанского чемпионата.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Спартак» принял решение по Пруцеву Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Неймар ведёт переговоры с новым клубом - это не «Барселона» Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Хетафе Хетафе
1
0
1.03 17.00 100.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
03:46 · Испания. Ла Лига
​УЕФА объявил о минуте молчания в память о трагедии в Валенсии
02:10 · Испания. Ла Лига
Болельщик «Валенсии» спас коллекцию футболок, чтобы помочь землякам
01:49 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – вторая в топ-5 лигах по голам после контратак, «Манчестер Сити» – аутсайдер
01:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Барселоны» слухи
01:05 · Испания. Ла Лига
Быстрый гол помог «Сельте» обыграть «Хетафе»
04 Ноября
23:35 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген может залечить травму раньше, чем предполагалось
22:40 · Испания. Ла Лига
Де Йонг хочет остаться в «Барселоне»
19:12 · Англия. Премьер-лига
Эндрик может уйти из «Реала» - два клуба заинтересованы 4
18:45 · Англия. Премьер-лига
Два европейских клуба хотят купить нападающего «Реала» Винисиуса
18:26 · Испания. Ла Лига
В состав «Реала» вернулся звёздный форвард
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» положил глаз на игрока «Барселоны» 2 слухи
18:17 · Англия. Премьер-лига
Ямаль назвал лучшего игрока в мире 11
18:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может предложить 150 млн евро за игрока «Реала» слухи
16:57 · Испания. Ла Лига
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый 5
16:20 · Испания. Ла Лига
Деменко выбрал чемпионат для Серхио Рамоса эксклюзив
16:05 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов предложить 100 млн евро за игрока «Барселоны» 3
15:41 · Испания. Ла Лига
«Люблю тебя»: Мбаппе обратился к другу из «ПСЖ»
15:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Винисиус грустит, но не из-за «Золотого мяча»
15:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы выиграли «Золотой мяч» в июне» 2
15:21 · Испания. Ла Лига
Саудовский клуб нацелился на звезду «Реала»
15:14 · Испания. Ла Лига
Винисиус ответил на предложение «Реала» 2 слухи
15:11 · Англия. Премьер-лига
Звезду «Реала» Беллингема хотят купить три топ-клуба АПЛ 5
14:14 · Испания. Ла Лига
Мората: «Ямаль – это феномен»
12:52 · Испания. Ла Лига
Гюлер может перейти в команду Моуринью 1
09:07 · Испания. Ла Лига
Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина 4
Все новости