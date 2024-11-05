​УЕФА объявил о минуте молчания в память о трагедии в Валенсии

Трагедия в Валенсии потрясла весь мир, в том числе и футбольный, в связи с чем УЕФА решил, что все матчи еврокубков на этой неделе будут начинаться с минуты молчания. Это касается и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, и Лиги конференции. Напомним, что из-за наводнения в Валенсии погибли сотни человек, город до сих пор разгребает последствия ужасного стихийного бедствия.

Матч между «Валенсией» и мадридском «Реалом» в рамках чемпионата Испании был отменён, команды должны были сыграть в понедельник. Сейчас клуб занимает последнее место в турнирной таблице испанского чемпионата.