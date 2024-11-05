Болельщик «Валенсии» спас коллекцию футболок, чтобы помочь землякам

Испанская Валенсия переживает последствия разрушительного наводнения, которое унесло жизни сотен человек. Сейчас городу нужны свои герои и одним из них стал болельщик «Валенсии» по имени Хосе, история которого сейчас очень популярна в Испании.

Дело в том, что дом Хосе, как и дома многих других жителей города, был затоплен, однако, несмотря на разворачивавшуюся на глазах катастрофу, Хосе вернулся в свой затопленный дом для того, чтобы вынести самое ценное.

И это не деньги, не золото, а исторические футболки «Валенсии», коллекцию которую он собирал на протяжении всей своей жизни. Хосе сделал это из благородных побуждений - теперь он выставил футболки для продажи на аукционе с целью перечислить деньги для помощи пострадавшим от стихии.