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Чемпионат Испании. Ла Лига

Быстрый гол помог «Сельте» обыграть «Хетафе»

05 Ноября 2024 • 01:05 Комментировать
Сельта
1:0
Хетафе

«Сельта» с «Хетафе» последними вышли на поле в 12-м туре чемпионата Испании.

Уже на седьмой минуте хозяева забили победный гол - Яго Аспас набросил мяч к воротам, а Анастасиос Дувикас головой переправил его в цель с нескольких метров - 1:0. Он же должен был оформлять дубль после перерыва, но его удар пришелся в штангу. На 65-й минуте на герое матча вторую желтую карточку получил Хуан Беррокаль. Уго Альварес без помех расстреливал ворота, но все же не попал.

«Сельта» набрала три очка и делит девятое место, противник - четвертое с конца.

Протокол игры  
Сельта1:0Хетафе
(1:0) Дувикас Анастасиос7'  
Гуаита ВисентеМанкильо Хави 46' (Родригес Хави ( 46') Старфельт КарлАлонсо МаркосМингеса ОскарРистич Михайло 67' (Альварес Уго ( 67') Пейнадо Франсиско 75' (Илайш Мориба ( 75') Сотело ХьюгоАспас ЯгоБамба Джонатан 89' (Альенде Тадео ( 89') Дувикас Анастасиос  24' 68' (Иглесиас Борха ( 68')
Запасные: Серви ФранкоFer LopezАйду ДжозефГонсалес АльфонсоВильяр ИванРодригес ДамианДомингес Карлос
Сория ДавидНьом АлланДьене Даконам 31' (Беррокаль Хуан ( 31'  55'  65') Альдерете Омар  90'Рико ДиегоАберден Набиль  22' 31' (Родригес Альваро ( 31') Милья ЛуисПерес КарлесАрамбарри МауроСола Алекс 62' (Гонсалес Петер ( 62') Уче Крисантус 71' (Иглесиас Хуан ( 71')
Запасные: Летачек ИржиАргуеллес ДавидРиско АльбертоСантьяго ХесусДуарте ДомингушАленья Карлес
04 ноября. Стадион "Балаидос".
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Евро-Футбол.Ру,
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