Быстрый гол помог «Сельте» обыграть «Хетафе»

«Сельта» с «Хетафе» последними вышли на поле в 12-м туре чемпионата Испании.
Уже на седьмой минуте хозяева забили победный гол - Яго Аспас набросил мяч к воротам, а Анастасиос Дувикас головой переправил его в цель с нескольких метров - 1:0. Он же должен был оформлять дубль после перерыва, но его удар пришелся в штангу. На 65-й минуте на герое матча вторую желтую карточку получил Хуан Беррокаль. Уго Альварес без помех расстреливал ворота, но все же не попал.
«Сельта» набрала три очка и делит девятое место, противник - четвертое с конца.
Протокол игры
|(1:0) Дувикас Анастасиос7'
Гуаита Висенте•Манкильо Хави46' (Родригес Хави (46') •Старфельт Карл•Алонсо Маркос•Мингеса Оскар•Ристич Михайло67' (Альварес Уго (67') •Пейнадо Франсиско75' (Илайш Мориба (75') •Сотело Хьюго•Аспас Яго•Бамба Джонатан89' (Альенде Тадео (89') •Дувикас Анастасиос 24'68' (Иглесиас Борха (68')
Сория Давид•Ньом Аллан•Дьене Даконам31' (Беррокаль Хуан (31' 55') • 65'Альдерете Омар• 90'Рико Диего•Аберден Набиль 22'31' (Родригес Альваро (31') •Милья Луис•Перес Карлес•Арамбарри Мауро•Сола Алекс62' (Гонсалес Петер (62') •Уче Крисантус71' (Иглесиас Хуан (71')
04 ноября. Стадион "Балаидос".
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