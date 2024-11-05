Быстрый гол помог «Сельте» обыграть «Хетафе»

«Сельта» с «Хетафе» последними вышли на поле в 12-м туре чемпионата Испании.

Уже на седьмой минуте хозяева забили победный гол - Яго Аспас набросил мяч к воротам, а Анастасиос Дувикас головой переправил его в цель с нескольких метров - 1:0. Он же должен был оформлять дубль после перерыва, но его удар пришелся в штангу. На 65-й минуте на герое матча вторую желтую карточку получил Хуан Беррокаль. Уго Альварес без помех расстреливал ворота, но все же не попал.

«Сельта» набрала три очка и делит девятое место, противник - четвертое с конца.