Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген может залечить травму раньше, чем предполагалось

04 Ноября 2024 • 23:35 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
10.11 23:00

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстановление после тяжёлой травмы.

Немец получил повреждение в сентябрьском матче против «Вильярреала». У 32-летнего вратаря выявили разрыв сухожилия надколенника, что потребовало хирургического вмешательства. Согласно сведениям Diario Sport, восстановление тер Штегена проходит хорошо. В Немецком футбольном союзе ждут, что кипер вернётся в строй до конца текущего клубного сезона.

Изначально предполагалось, что Марк-Андре тер Штеген вряд ли успеет залечить травму до конца кампании.

Капитан «сине-гранатовых» провёл семь матчей в нынешнем сезоне, пропустив семь голов.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Германии Марк-Андре Тер Штеген ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Спартак» принял решение по Пруцеву «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Неймар ведёт переговоры с новым клубом - это не «Барселона» Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута»
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Хетафе Хетафе
1
0
1.92 3.30 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
04 Ноября
23:35 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген может залечить травму раньше, чем предполагалось
22:40 · Испания. Ла Лига
Де Йонг хочет остаться в «Барселоне»
19:12 · Англия. Премьер-лига
Эндрик может уйти из «Реала» - два клуба заинтересованы 4
18:45 · Англия. Премьер-лига
Два европейских клуба хотят купить нападающего «Реала» Винисиуса
18:26 · Испания. Ла Лига
В состав «Реала» вернулся звёздный форвард
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» положил глаз на игрока «Барселоны» 1 слухи
18:17 · Англия. Премьер-лига
Ямаль назвал лучшего игрока в мире 9
18:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может предложить 150 млн евро за игрока «Реала» слухи
16:57 · Испания. Ла Лига
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый 4
16:20 · Испания. Ла Лига
Деменко выбрал чемпионат для Серхио Рамоса эксклюзив
16:05 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов предложить 100 млн евро за игрока «Барселоны» 2
15:41 · Испания. Ла Лига
«Люблю тебя»: Мбаппе обратился к другу из «ПСЖ»
15:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Винисиус грустит, но не из-за «Золотого мяча»
15:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы выиграли «Золотой мяч» в июне» 2
15:21 · Испания. Ла Лига
Саудовский клуб нацелился на звезду «Реала»
15:14 · Испания. Ла Лига
Винисиус ответил на предложение «Реала» 2 слухи
15:11 · Англия. Премьер-лига
Звезду «Реала» Беллингема хотят купить три топ-клуба АПЛ 5
14:14 · Испания. Ла Лига
Мората: «Ямаль – это феномен»
12:52 · Испания. Ла Лига
Гюлер может перейти в команду Моуринью 1
09:07 · Испания. Ла Лига
Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина 4
06:15 · Испания. Ла Лига
Кубарси высказался о стиле игры «Барселоны» в защите 2
01:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти определил главную уязвимость «Реала» 7
01:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» забила больше голов в Ла Лиге, чем «Реал» и «Атлетико» вместе взятые 1
00:55 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» обстучал все штанги, но не смог одолеть «Бетис»
00:44 · Испания. Ла Лига
Ольмо: «Барселона» может достичь любых целей в этом сезоне»
Все новости