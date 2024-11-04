Тер Штеген может залечить травму раньше, чем предполагалось

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстановление после тяжёлой травмы.

Немец получил повреждение в сентябрьском матче против «Вильярреала». У 32-летнего вратаря выявили разрыв сухожилия надколенника, что потребовало хирургического вмешательства. Согласно сведениям Diario Sport, восстановление тер Штегена проходит хорошо. В Немецком футбольном союзе ждут, что кипер вернётся в строй до конца текущего клубного сезона.

Изначально предполагалось, что Марк-Андре тер Штеген вряд ли успеет залечить травму до конца кампании.

Капитан «сине-гранатовых» провёл семь матчей в нынешнем сезоне, пропустив семь голов.