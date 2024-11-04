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Де Йонг хочет остаться в «Барселоне»

04 Ноября 2024 • 22:40 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг хотел бы остаться в клубе.

Как сообщает Relevo, агенты футболиста донесли до руководства желание де Йонга продлить контракт. Отмечается, что стороны находятся в диалоге, но продвижений никаких нет. Главной проблемой может стать зарплата футболиста, в клубе считают, что Френки не соответствует тем деньгам, которые он зарабатывает. Руководство «Барселоны» планирует предложить голландцу контракт на четыре года, но снизить его зарплату почти в два раза.

Контракт 27-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Барселона Френки де Йонг
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