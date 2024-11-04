В состав «Реала» вернулся звёздный форвард

Бразильский форвард Родриго, выступающий за мадридский «Реал», вернулся в состав «королевского» клуба после мышечного повреждения. Нападающий был включен в заявку «сливочных» на поединок общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».

Напомним, что Родриго травмировался по ходу поединка с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Встреча состоялась 22 октября и завершилась победой «Реала» со счетом 5:2.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий поучаствовал в 13 поединках мадридского гранда. Форвард записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.