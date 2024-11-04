Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг лучших футболистов «Реала» в XXI веке. Первую строчку занял Криштиану Роналду, который выступал за мадридский клуб в 2009-2018 годах и за это время наколотил 450 голов в 438 матчах.

На второй позиции рейтинга оказался Зинедин Зидан, а тройку замкнул один из лидеров нынешней команды – Лука Модрич.

Дальше в топ-10 идут Серхио Рамос, Тони Кроос, Икер Касильяс, Карим Бензема, Пепе, Рауль и Марсело.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на девять очков, проведя на матч меньше.