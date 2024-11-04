«ПСЖ» готов предложить 100 млн евро за игрока «Барселоны»

«ПСЖ» стоит планы по усилению своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, гранд Лиги 1 готов предложить 100 миллионов евро за защитника «Барселоны» Жюля Кунде.

Источник отмечает, что парижане хотят подписать Кунде и использовать его на любимой позиции – в центре обороны. В «Барселоне» сейчас Кунде играет на правом фланге защиты.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Жюля Кунде в 55 миллионов евро. Действующий контракт француза с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2026/2027.

В нынешнем сезоне Кунде провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.