«Люблю тебя»: Мбаппе обратился к другу из «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе летом покинул «ПСЖ», но при этом французский футболист до сих пор находится в отличных отношениях с защитником парижан Ашрафом Хакими. В понедельник марокканцу исполнилось 26 лет, и по этому случаю Мбаппе сделал публикацию в социальных сетях.

«С днём рождения, брат. Как всегда, желаю тебе всего самого наилучшего. Люблю тебя», - написал Мбаппе.

Килиан Мбаппе выступает за «Реал». В настоящий момент команда Карло Анчелотти готовится к поединку Лиги чемпионов против «Милана». Команды пересекутся во вторник, 5 ноября.

В сезоне 2024/2025 Мбаппе провёл 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал два голевых паса на партнёров.