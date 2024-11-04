Анчелотти: «Винисиус грустит, но не из-за «Золотого мяча»

На выходных «Реал» в чемпионате Испании не играл – матч команды против «Валенсии» перенесли из-за страшного наводнения. Количество жертв превысило 200 человек, и в Валенсию были направлены дополнительные правительственные силы для ликвидации последствий и другой работы.
По словам главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, вся Испания сейчас сплотилась из-за трагических событий.
«Это была трудная неделя. Но не из-за «Золотого мяча». Вся Испания сейчас опечалена из-за трагедии. Винисиус? Он грустит, как и все мы, но не из-за «Золотого мяча», а из-за того, что он видит в Валенсии», - сказал Анчелотти журналистам.
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