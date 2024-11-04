Анчелотти: «Винисиус грустит, но не из-за «Золотого мяча»

На выходных «Реал» в чемпионате Испании не играл – матч команды против «Валенсии» перенесли из-за страшного наводнения. Количество жертв превысило 200 человек, и в Валенсию были направлены дополнительные правительственные силы для ликвидации последствий и другой работы.

По словам главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, вся Испания сейчас сплотилась из-за трагических событий.