Анчелотти: «Мы выиграли «Золотой мяч» в июне»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о победителе «Золотого мяча».

«Поздравляю победителя, но это уже в прошлом. Мы выиграли «Золотой мяч» первого июня. Для нас «Золотым мячом» является Лига чемпионов, которую мы забрали в Лондон», - цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, хотя большинство СМИ называли фаворитом вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Анчелотти в свою очередь был признан лучшим тренером года.

После 11 туров «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании.