Саудовский клуб нацелился на звезду «Реала»

Саудовские клубы планируют и дальше использовать широкие финансовые возможности для подписания звёздных футболистов из Европы. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «Аль-Ахли» хочет видеть в своих рядах голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

По данным источника, «Аль-Ахли» рассчитывает соблазнить Куртуа крупным предложением. В то же время отмечается, что «Реал» считает Тибо лучшим голкипером в мире, поэтому не хотел бы с ним расставаться.

Действующий контракт Тибо Куртуа с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают 32-летнего бельгийца в 25 миллионов евро.