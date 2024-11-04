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Саудовский клуб нацелился на звезду «Реала»

04 Ноября 2024 • 15:21 Комментировать

Саудовские клубы планируют и дальше использовать широкие финансовые возможности для подписания звёздных футболистов из Европы. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «Аль-Ахли» хочет видеть в своих рядах голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

По данным источника, «Аль-Ахли» рассчитывает соблазнить Куртуа крупным предложением. В то же время отмечается, что «Реал» считает Тибо лучшим голкипером в мире, поэтому не хотел бы с ним расставаться.

Действующий контракт Тибо Куртуа с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают 32-летнего бельгийца в 25 миллионов евро.

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