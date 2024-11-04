В последние дни появляется много информации о будущем звёздного форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. Бразильца слухи связывают не только с переездом в Саудовскую Аравию, но и с рядом европейских клубов.

Как сообщает портал TodoFichajes, Винисиус уже успел отклонить предложение «Реала» о продлении контракта. На сегодняшний день складывается ощущение того, что 24-летний футболист не хочет пролонгировать трудовой договор с мадридским суперклубом.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 200 миллионов евро.

«Реал» принял важное решение по Винисиусу