Мората: «Ямаль – это феномен»

Форвард «Милана» Альваро Мората лестно высказался о своем соотечественнике Ламине Ямале.

«Если честно, то я никогда не видел подобного игрока. Одной тренировки было достаточно, чтобы понять его невероятный уровень, это феномен. Каждые 20-30 лет появляются такие гении как Криштиану или Месси, думаю, у Ламина есть всё, чтобы войти в историю. Я не сомневаюсь, что он станет одним из величайших игроков в истории Испании, а может быть и величайшим», - цитирует Морату The Athletic.

17-летний Ямаль уже является одним из лидеров атаки «Барселоны» и игроком стартового состава сборной Испании.