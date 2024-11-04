Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, в каком чемпионате может продолжить карьеру защитник Серхио Рамос.

«Ну, конечно, он ещё может поиграть. Самый оптимальный вариант – Саудовская Аравия к Роналду. Там хорошие финансовые возможности, и по большому счёту ещё года два-три Серхио Рамос за счёт своего опыта и физического состояния может спокойно играть», - сказал Деменко.

В данный момент 38-летний Рамос находится без клуба. Его последней командой была испанская «Севилья», которую он покинул летом 2024 года.