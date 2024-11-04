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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер может перейти в команду Моуринью

04 Ноября 2024 • 12:52 Комментировать

19-летний полузащитник Арда Гюлер, правами на которого владеет мадридский «Реал», может вернуться в чемпионат Турции. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно данным источника, в переходе хавбека заинтересован стамбульский «Фенербахче». Турецкий гранд хотел бы взять футболиста в аренду.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гюлера в 45 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между Ардой и «сливочными» истекает в конце июня 2029 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел семь поединков за «сливочных», не отметившись голевыми действиями.

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Реал Мадрид Фенербахче Жозе Моуринью Арда Гюлер трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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