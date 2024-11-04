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Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина

04 Ноября 2024 • 09:07 Комментировать

В мадридском «Реале» испортилась атмосфера из-за звездного новичка команды Килиана Мбаппе. Об этом стало известно журналистам Relevo.

Согласно данным источника, некоторые одноклубники недовольны, что французский нападающий плохо отрабатывает в защите. Партнеры хотят, чтобы Мбаппе помогал в оборонительных действиях.

Напомним, что Килиан пополнил ряды «королевского» клуба летом 2024 года. Срок действующего трудового договора между французом и «сливочными» рассчитан до середины 2029-го. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Мбаппе забил шесть голов и отдал ассист в десяти играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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