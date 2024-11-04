Кубарси высказался о стиле игры «Барселоны» в защите

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси ответил на вопрос об игровой манере своей команды.

В воскресенье «сине-гранатовые» вновь победили – на этот раз удалось взять верх над «Эспаньолом» (3:1). Соперники команды Ханса-Дитера Флика вновь регулярно попадали в офсайд – шесть раз.

«Мы всегда стараемся играть с очень высокой линией защиты, чтобы провоцировать оппонентов оказываться в офсайде. Это рискованно, но такова наша задача. Когда судьи обращаются к ВАР, мы уже знаем, что гол будет отменён из-за офсайда, но иногда это тонкая грань», – заявил в послематчевом интервью 17-летний Кубарси.