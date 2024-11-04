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Анчелотти определил главную уязвимость «Реала»

04 Ноября 2024 • 01:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
09.11 16:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти занимается поиском решения проблем команды.

В нынешнем сезоне «сливочные» не столь стабильны, как в триумфальной прошлой кампании. В прошлом туре Ла Лиги мадридцы крупно уступили «Барселоне» в родных стенах (0:4). Отставание от «сине-гранатовых» в турнирной таблице уже насчитывает девять очков при одном матче в запасе.

По данным Relevo, Анчелотти тщательно проанализировал ситуацию и пришёл к выводу, что главная проблема нынешнего «Реала» – игра в обороне. В частности, как отмечает источник, итальянский рулевой ищет альтернативные решения для улучшения прессинга команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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