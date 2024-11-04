Анчелотти определил главную уязвимость «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти занимается поиском решения проблем команды.

В нынешнем сезоне «сливочные» не столь стабильны, как в триумфальной прошлой кампании. В прошлом туре Ла Лиги мадридцы крупно уступили «Барселоне» в родных стенах (0:4). Отставание от «сине-гранатовых» в турнирной таблице уже насчитывает девять очков при одном матче в запасе.

По данным Relevo, Анчелотти тщательно проанализировал ситуацию и пришёл к выводу, что главная проблема нынешнего «Реала» – игра в обороне. В частности, как отмечает источник, итальянский рулевой ищет альтернативные решения для улучшения прессинга команды.