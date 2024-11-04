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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» забила больше голов в Ла Лиге, чем «Реал» и «Атлетико» вместе взятые

04 Ноября 2024 • 01:06 Комментировать
Барселона
3:1
Эспаньол

«Барселона» достигла отметки в 40 забитых мячей в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Команда Ханса-Дитера Флика добралась до этого показателя после всего 12 туров. На данный момент в активе «сине-гранатовых» больше голов, чем у мадридских «Реала» и «Атлетико» вместе взятых (39), отмечает Barca Universal. «Сливочные» поразили ворота соперников 21 раз, проведя 11 матчей, а «матрасники» забили 18 мячей в 12 встречах.

Именно «Реал» и «Атлетико» в настоящий момент являются главными преследователями «Барселоны» в турнирной таблице. Каталонцы лидируют с 33 очками, в то время как коллективы Карло Анчелотти и Диего Симеоне набрали 24 и 23 балла соответственно.

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