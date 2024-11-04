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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» обстучал все штанги, но не смог одолеть «Бетис»

04 Ноября 2024 • 00:55 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Бетис
окончен

Середняки «Атлетик» и «Бетис» встретились в 12-м туре Ла Лиги. Баски доминировали, но в итоге могут сетовать только на невезение.

Ойян Сансет за три минуты в стартовом отрезке попал в штангу, а также запустил мяч мимо ворот, хотя атаковал без помех. Аналогично чуть позже Иньяки Уильямс - перекладина, а через четыре минуты спасение вратаря. Каркас ворот сыграл и в третий раз, уже после угрозы со стороны Айтора Паредеса.

На 52-й минуте севильцы выстрелили редко, но метко - Пабло Форнальс был точен из пределов штрафной - 0:1. Икер Лосада опасно пробивал, но здесь кипер на месте. На 68-й минуте Алекс Беренгер ударов головой восстановил паритет. До финального свистка хорошие удары в створ наносили Андер Эррера, Андони Горосабел и Седрик Бакамбу.

У команд по 19 очков, они делят шестое место.

Протокол игры  
Атлетик Б1:1Бетис
  52'Форнальс Пабло (0:1)
(1:1) Беренгер Алекс68'  
Агирреcабала ХуленДе Маркос Оскар 79' (Горосабел Андони ( 79') Вивиан ДаниэльПаредес АйторЮри БерчичеРуис Иньиго 69' (Эррера Андер ( 69') Прадос Беньят 79' (Гомес Унаи ( 79') Уильямс ИньякиСансет Ойян 69' (Мартон Хавьер ( 69') Уильямс НикоДжало Альваро 65' (Беренгер Алекс ( 65')
Запасные: Бойро АдамаСеррано НикоЙерай АльваресАлекс ПадильяВесга МикельЛекуе ИньигоНуньес Унай
Силва РуиБельерин Эктор 46' (Лосада Икер ( 46') Бартра Марк 89' (Натан ( 89') Льоренте ДиегоПерро РоменФорнальс ПаблоАлтимира Серхи 46' (Сабали Юссуф ( 46') Кардозо ДжонниЭз АбдеАвила Эсекьель 46' (Диао Ассане ( 46') Роке Витор 72' (Бакамбу Седрик ( 72')
Запасные: Родригес РикардоХуанми МигельФлорес МатеоАдриан Сан-МигельВьейтес Франсиско
03 ноября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетик Бильбао

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