«Атлетик» обстучал все штанги, но не смог одолеть «Бетис»

Середняки «Атлетик» и «Бетис» встретились в 12-м туре Ла Лиги. Баски доминировали, но в итоге могут сетовать только на невезение.

Ойян Сансет за три минуты в стартовом отрезке попал в штангу, а также запустил мяч мимо ворот, хотя атаковал без помех. Аналогично чуть позже Иньяки Уильямс - перекладина, а через четыре минуты спасение вратаря. Каркас ворот сыграл и в третий раз, уже после угрозы со стороны Айтора Паредеса.

На 52-й минуте севильцы выстрелили редко, но метко - Пабло Форнальс был точен из пределов штрафной - 0:1. Икер Лосада опасно пробивал, но здесь кипер на месте. На 68-й минуте Алекс Беренгер ударов головой восстановил паритет. До финального свистка хорошие удары в створ наносили Андер Эррера, Андони Горосабел и Седрик Бакамбу.

У команд по 19 очков, они делят шестое место.