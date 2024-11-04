Ольмо: «Барселона» может достичь любых целей в этом сезоне»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо дал интервью после победы над «Эспаньолом» (3:1).

26-летний футболист помог «сине-гранатовым» взять верх в дерби, записав себе в актив два забитых мяча. Для испанца это был первый матч в стартовом составе после травмы.

«Важно продолжать побеждать. Мы знали, что «Эспаньол» отдаст все силы, но нам удалось показать качественную игру. Чувствую себя хорошо, очень хотел вновь забить.

Многие в нашей команде способны забивать – не только среди нападающих, но и на других позициях. Сегодня у нас снова было много голевых моментов. Мы можем достичь любых целей в этом сезоне», – сказал в интервью Marca Ольмо.