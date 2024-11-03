Ямаль почти настиг Месси по результативности в первых 50 матчах за «Барселону»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль провёл 50-й матч за команду.

50-м для 17-летнего футболиста стал воскресный поединок с «Эспаньолом», завершившийся победой 3:1. Юный испанец отметился в дерби одной голевой передачей. Таким образом, в активе Ямаля 24 результативных действия (10 голов и 14 ассистов) в первых 50 играх за первую команду «Барселоны» во всех турнирах. Лионель Месси завершил свои первые 50 встреч с показателем в 25 очков результативности (21 гол и 4 ассиста).

Важно отметить, что аргентинец делал первые шаги в основе «сине-гранатовых» в 17-летнем возрасте, в то время как Ямаль дебютировал ещё в 15 лет.