Тренера «Эспаньола» разозлили болельщики «Барселоны»

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес признался, что был в ярости от поведения болельщиков «Барселоны».

«Сине-гранатовые» взяли верх в дерби – 3:1. К перерыву на табло горел счёт 3:0, а во второй половине гости смогли ответить голом престижа.

«Меня сводило с ума, как болельщики «Барселоны» скандировали «в Сегунду» в мой адрес. У меня всё горело внутри, я сказал об этом нашим игрокам в перерыве. Для нас это стало делом гордости, что было видно по нашей игре во втором тайме», – заявил на послематчевой пресс-конференции Гонсалес.

«Эспаньол» проводит первый сезон в Ла Лиге после возвращения из Сегунды. На данный момент команда располагается на 17-м месте с десятью набранными очками после 12 туров.