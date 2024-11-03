Флик: «Я буду играть с шестью полузащитниками»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о качестве средней линии своей команды.

После завершения победного дерби с «Эспаньолом» (3:1) журналисты спросили у немецкого наставника, как он планирует выбирать между многочисленными хавбеками, достойными места в стартовом составе.

«Я буду играть с шестью полузащитниками одновременно. Для меня это нормально», – ответил в послематчевом интервью Флик, смеясь.

Недавно в строй вернулись Гави и Френки де Йонг, также в начале прошлого месяца травму залечил Фермин Лопес. Кроме того, в распоряжении рулевого «сине-гранатовых» есть Педри, Дани Ольмо, Марк Касадо и Пабло Торре.